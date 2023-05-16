Erbaaspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-1

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İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Süleyman Yavaşoğlu, Sinan Ertingü

ERBAASPOR: Ebubekir, Mehmet, Bayduhan (Dk.63 Yusuf Yağcı), Tolga(Dk.62 Furkan), Emirhan, Yavuz (Dk.77 Alperen), Emre Karadağ (Dk.84 Efe), Safa, Serkan, Ertuğrul, İsmail

68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Doğukan, Utku, Erdi, İlker (Dk.84 Sedat), Mustafa (Dk.59 Alpay), Hasan, Ali, Sefa, Tahsin, Aykut, Nurullah (Dk.72 Necmi)

GOL: Dk. 82 Ali (68 Aksaray Belediyespor)

SARI KARTLAR: Bayduhan, Ertuğrul (Erbaaspor) Tahsin, Doğukan, Necmi (68 Aksaray Belediyespor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.33 Mehmet, Dk. 88 Alperen (Erbaaspor)

TFF 3´üncü Lig 3´üncü Grup'ta mücadele eden ve şampiyonluk mücadelesi veren 68 Aksaray Belediyespor, Erbaaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

33´üncü dakikada Mehmet´in kendi yarı sahasında Hasan´a yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın hakemi kırmızı kart gösterdi. Erbaaspor sahada 10 kişi kaldı.

82´nci dakikada gelişen 68 Aksaray Belediyespor atağında Aykut´un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Ali´nin sert şutu filelerle buluştu: 0-1

88´inci dakikada karşılaşmanın hakemine orta sahadaki bir pozisyonda itiraz eden Alperen´e karşılaşmanın hakemi kırmızı kart gösterdi. Erbaaspor sahada 9 kişi kaldı.

Karşılaşma 68 Aksaray Belediyespor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-05-16 17:17:23



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