Erbaaspor - 68 Aksaray Belediyespor: 0-1

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), (DHA)
STAT: İlçe
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Süleyman Yavaşoğlu, Sinan Ertingü
ERBAASPOR: Ebubekir, Mehmet, Bayduhan (Dk.63 Yusuf Yağcı), Tolga(Dk.62 Furkan), Emirhan, Yavuz (Dk.77 Alperen), Emre Karadağ (Dk.84 Efe), Safa, Serkan, Ertuğrul, İsmail
68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Doğukan, Utku, Erdi, İlker (Dk.84 Sedat), Mustafa (Dk.59 Alpay), Hasan, Ali, Sefa, Tahsin, Aykut, Nurullah (Dk.72 Necmi)
GOL: Dk. 82 Ali (68 Aksaray Belediyespor)
SARI KARTLAR: Bayduhan, Ertuğrul (Erbaaspor) Tahsin, Doğukan, Necmi (68 Aksaray Belediyespor)
KIRMIZI KARTLAR: Dk.33 Mehmet, Dk. 88 Alperen (Erbaaspor)
TFF 3´üncü Lig 3´üncü Grup'ta mücadele eden ve şampiyonluk mücadelesi veren 68 Aksaray Belediyespor, Erbaaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
33´üncü dakikada Mehmet´in kendi yarı sahasında Hasan´a yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın hakemi kırmızı kart gösterdi. Erbaaspor sahada 10 kişi kaldı.
82´nci dakikada gelişen 68 Aksaray Belediyespor atağında Aykut´un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Ali´nin sert şutu filelerle buluştu: 0-1
88´inci dakikada karşılaşmanın hakemine orta sahadaki bir pozisyonda itiraz eden Alperen´e karşılaşmanın hakemi kırmızı kart gösterdi. Erbaaspor sahada 9 kişi kaldı.
Karşılaşma 68 Aksaray Belediyespor´un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2023-05-16 17:17:23
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