Hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı



İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, istinat duvarına çarptı. Kazada Fatma Keleş (60) öldü, sürücü ve araçtaki diğer 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. İzmit'ten Ordu'ya giden Yaşar Keleş (60) yönetimindeki 41 FB 105 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki yakınları Güleser Gökbudak (60), Selahattin Keleş (65) ve Fatma Keleş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan yaralılardan Fatma Keleş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-05-17 16:05:15



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