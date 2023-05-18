Kanadı kırık kartal tedaviye alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde sağ kanadı kırık halde bulunan kartal, tedaviye alındı.

Zile ilçesinde yaşayanlar, yerde uçamayan kartal buldu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi sevk edildi. Ekipler, incelemelerinde, kartalın sağ kanadında kırık tespit etti. Kartal, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN

2023-05-18 15:38:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.