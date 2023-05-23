Tokat'ta şehitlerin anısını yaşatan müze



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde 2004 yılında oluşturulan, 'Şehit Müzesi'nde, şehitlerin eşyaları sergileniyor. Sergilenen eşyalar arasında şehitlerin ailelerine yazdıkları mektuplar, kullandıkları malzemeler ve fotoğrafları da yer alıyor.

Tokat Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde tarafından oluşturulan müze, ilgi görüyor. Şehitlerin askerdeyken ailelerine yazdıkları mektuplar, özel eşyaları, üniformalarının yer aldığı müze, ziyaretçilerini duygulandırıyor.

Tokat Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Abdulkadir Türk, "Derneğimizde bulunan eşyaların hepsi şehitlerimizin kullanmış oldukları özel eşyaları, ailelerine yazdıkları mektuplar, kullandıkları kalemlerden tutun, kolyeleri, resimleri, elbiseleri, sivil hayatta almış oldukları diplomaları yer alıyor. Buraya gelen bütün misafirlerimiz gerek müzedeki eşyaları incelediklerinde, şehitlerimizin panodaki fotoğraflarını gördüklerinde derin bir üzüntü ve duygusallık yaşanıyor. Yakından tek tek inceliyorlar. Şehit yakınlarımız da geliyorlar. Bir duygu ortamı oluşmuş oluyor. Mektupları okuyan vatandaşlarımız ise zaman zaman gözyaşlarını tutamıyor" dedi.

'O DÖNEMİ İÇ DÜNYAMDA YAŞADIM'

Derneği ziyaret eden İlker Kalyon, "Burada oluşturulan müzeyi gördüm. O dönemi iç dünyamda yaşadım. Tüm dernek yönetimine ve şehit ailelerimize teşekkür ederim. Şehitlerimizin özel eşyalarını, hatıralarını bağışlamışlar. Biz de şehitlerimizin görev yaptıkları dönemlerde neler yaşadıklarını mektuplarından ve özel eşyalarından görmüş olduk. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-05-23 11:08:26



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