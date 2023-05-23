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Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu

DHA

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu


Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşen emekli A.A.'nın (67) bağışlanan organları, 3 ilde 5 hastaya can ve ışık olacak.
Kent merkezinde yaşayan A.A. adlı erkek, 13 Mayıs'ta beyin kanaması nedeniyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan ve 10 gündür yaşam mücadelesi veren A.A.'nın beyin ölümü gerçekleşince, ailesinin onayıyla organları bağışlandı. Uzman ekip tarafından operasyonla alınan 2 böbreği, 1 karaciğeri ve 2 korneası, 5 hastaya nakledilmek üzere hava ve kara yoluyla Sivas, Samsun ve Erzurum'a gönderildi.
Tokat Sağlık Müdürü Atilla Bıyık, "Hastamız 10 gün önce beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımımızda 10 gündür tedavi görüyordu. Hekimlerimiz hastamız için elinden gelen her şeyi yaptı. Fakat dün akşam beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinden de gerekli izinler alındıktan sonra Erzurum'dan sabah ekiplerimiz geldi. Hastamızın 2 böbreği, 1 karaciğeri, 2 korneası alındı. Böbreklerden biri Sivas'ta bir hastamıza, diğeri Samsun'a bir hastamıza, korneaları ve karaciğeri ise Erzurum'da 3 hastamıza yaşam umudu oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-05-23 12:05:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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