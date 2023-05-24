Tokat´taki kazada eşinin ardından polis memuru da yaşamını yitirdi



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, Suna Kayıcı'nın (48) ardından polis memuru eşi Abdullah Kayıcı (48) da yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Reşadiye-Aybastı kara yolunda meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ahmet Eraslan (50) kontrolündeki 60 NB 646 servis minibüsü, Abdullah Kayıcı'nın kullandığı 81 EH 707 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobildeki Suna Kayıcı hayatını kaybetti eşi Abdullah Kayıcı ve kızı Banu Kayıcı (24) ile servis sürücüsü Ahmet Eraslan, servisteki 6 öğrenci ile 2 öğretmen yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖREV YERİNE GİDİYORDU

Yaralılardan Abdullah Kayıcı da bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis olan Abdullah Kayıcı´nın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı, eşi ve kızıyla birlikte memleketleri Ordu'nun Kabataş ilçesindeki ailesini ziyaret ettikten sonra, görev yerine gitmek için yola çıktığı belirtildi.

Durumu ağır olan Büşra Kayıcı'nın ise Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Kayıcı çiftinin Ordu'nun Kabataş ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-05-24 11:20:26



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