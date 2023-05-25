Öğretmen ve öğrencilerin geliştirdiği yazılım METUP, meslek liselerinde kullanılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretmen ve öğrencilerin geliştirdiği yazılım METUP, meslek liselerinde kullanılacak

DHA

Öğretmen ve öğrencilerin geliştirdiği yazılım METUP, meslek liselerinde kullanılacak


Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) MİLLİ Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğinde Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından geliştirilen yerli ve milli Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama Platformu (METUP) 20232024 Eğitim Öğretim Yılında meslek liselerinde kullanılacak. Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojisi öğretmeni Coşkun Cengiz, "Projemiz şu anda mesleki eğitimde alanlara yönelik kullanılan materyalleri kullanıma sunmakta. Örneğin bir öğrenci, mesleki eğitimde atölye dersinde bir araba motorunu ya da bir uçak motorunu öğrenciler, öğretmenleri ile inceleyebilecek. İçerik ilerleyen zamanda daha da zenginleşecektir" dedi.
Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 6 öğretmen ve 30 öğrenci tarafından 3 yıl önce alt yapı çalışmalarına başlanan METUP projesinde sona gelindi. Yerli ve milli olan Türkiye'de ilk defa kullanılacak olan METUP ile yenilikçi eğitim teknolojilerinde öğrenme sürecindeki verimliliği artıracak. Uçak bakımı, elektrik elektronik teknolojisi, yenilebilir enerji teknolojileri, makine tasarım teknolojisi  ve motorlu araçlar teknolojisi gibi farklı alanlarda yer alan materyalleri dijitalleştirerek, öğrencilerin eğitim ve öğretiminde kullanılacak.  Proje ile  eğitim ve öğretimde kullanılan materyallerinde alım, bakım ve onarım maliyetlerinde tasarruf sağlayacak. 
'CUMHURBAŞKANIMIZIN YERLİ VE MİLLİ VURGULAMASINDAN YOLA ÇIKTIK'
Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojisi  öğretmeni Coşkun Cengiz, "Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli vurgulamasından yola çıkarak, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in destekleriyle Türkiye'de ki 81 il içinde Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri olarak yapmış bulunmaktayız. Okulumuzdaki 6 öğretmen ve 30 öğrencinin katılımıyla projemizi gerçekleştirdik. Projemizin ismi 'Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama Platformu' şu anda play storeda yayınlanmaktadır. Diğer uygulamalarda da çalıştırılacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor. 9 Mayıs 2023 tarihinde uygulamamızın Ankara'da lansmanını gerçekleştirdik. Bu lansmanımıza Milli Eğitim Bakanlığımızı yetkilileri de katıldı. Büyük bir beğeni aldı" dedi.
'EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE BÜYÜK BİR KATKLI SAĞLAYACAKTIR'
Projenin daha da geliştirileceğini ifade eden Coşkun, "Projemiz şu anda mesleki eğitimde alanlara yönelik kullanılan materyallleri kullanıma sunmakta. Örneğin bir öğrenci mesleki eğitimde atolye dersinde bir araba motorunu ya da bir uçak motorunu öğrenciler, öğretmenleri ile inceleyebilmektedir. Bir motoru orda parçaları biribirinden ayrıbilmektedir. Çalışma prensibiyle ilgili bilgi alabilmektedir. Uygulamamızda da bütün bu işlemleri bilgi edinmelerini gerçekleştirebilmektedir. Yerli ve milli imkanlarla yapılmış olması bizim için mutluluk ve gurur verici bir özelliktir. Eğitim ve öğretimde büyük bir katkı sağlayacaktır. Ekonomik bir tasarruf. Atölyedeki iş güvenliğinde riskleri en azına indiriyor.  Öğrencilerimizi motive yönünden de destek veriyor. İçerik ilerleyen zamanda daha da zenginleşecektir" diye konuştu. 
81 İL ARASINDAN TOKAT BU ÇALIŞMADA ÖNE ÇIKTI
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir de, "Öğretmen ve öğrencilerimiz şu anda 5 alanda dijital materyal geliştirdi. Türkiye'de 81 il arasından Tokat bu çalışmada öne çıktı. 5 dalda üretilen 15 materyalin tanıtımı gerçekleştirildi. Biz bu çalışmamızı devam ettiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'mıza içerik üretiyoruz. İlerleyen süreçte 52 alanda bu materyal üretimine devam edeceğiz.  Tokat olarak dijital eğitimde öncü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.  (DHA)  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-05-25 10:43:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ın Niksar ilçesinde köye inen ayı güvenlik kamerasıyla görüntülendi
YEREL HABERLER Tokat'ın Niksar ilçesinde köye inen ayı güvenlik ...
Tokat'ın Erbaa narince bağ yaprağı hologramlı satılacak
YEREL HABERLER Tokat'ın Erbaa narince bağ yaprağı hologramlı ...
Tokat'ın Artova ve Pazar ilçelerinde sağanak ve dolu etkili oldu
YEREL HABERLER Tokat'ın Artova ve Pazar ilçelerinde sağanak ve dolu ...
Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Turhal'da yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Turhal'da ...
Tokat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilde yaralanan Mert, 5 gün sonra öldü
YEREL HABERLER Tokat'ta aydınlatma direğine çarpan otomobilde ...
Tokat´taki kazada eşinin ardından polis memuru da yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Tokat´taki kazada eşinin ardından polis memuru da ...
Tokat'ta yalnız yaşayan kişi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tokat'ta yalnız yaşayan kişi evinde çıkan yangında ...
Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Pazar'da yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Pazar'da ...
Arjantin'den altın madalyayla dönen milli güreşçi Yunus, memleketi Tokat'ta coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Arjantin'den altın madalyayla dönen milli güreşçi ...
Sulusaray ilçesinde sağanak etkili oldu
YEREL HABERLER Sulusaray ilçesinde sağanak etkili oldu
Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
YEREL HABERLER Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 ...
Arjantin´den altın madalya ile dönen güreşçiye coşkulu karşılama
YEREL HABERLER Arjantin´den altın madalya ile dönen güreşçiye ...
Tokat'taki trafik kazasında yaralanan 6 öğrenci taburcu edildi
YEREL HABERLER Tokat'taki trafik kazasında yaralanan 6 öğrenci ...
GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu ...
GÜNCELLEME - Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ...
Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta öğrencilerin bulunduğu minibüs ile otomobil ...
Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Yeşilyurt'ta yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Yeşilyurt'ta ...
Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 5 kişiye ...
Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER Tokat'ta beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 ...
Tokat'ta şehitlerin anısını yaşatan müze
YEREL HABERLER Tokat'ta şehitlerin anısını yaşatan müze

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.