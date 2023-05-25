Öğretmen ve öğrencilerin geliştirdiği yazılım METUP, meslek liselerinde kullanılacak



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) MİLLİ Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğinde Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından geliştirilen yerli ve milli Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama Platformu (METUP) 20232024 Eğitim Öğretim Yılında meslek liselerinde kullanılacak. Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojisi öğretmeni Coşkun Cengiz, "Projemiz şu anda mesleki eğitimde alanlara yönelik kullanılan materyalleri kullanıma sunmakta. Örneğin bir öğrenci, mesleki eğitimde atölye dersinde bir araba motorunu ya da bir uçak motorunu öğrenciler, öğretmenleri ile inceleyebilecek. İçerik ilerleyen zamanda daha da zenginleşecektir" dedi.

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 6 öğretmen ve 30 öğrenci tarafından 3 yıl önce alt yapı çalışmalarına başlanan METUP projesinde sona gelindi. Yerli ve milli olan Türkiye'de ilk defa kullanılacak olan METUP ile yenilikçi eğitim teknolojilerinde öğrenme sürecindeki verimliliği artıracak. Uçak bakımı, elektrik elektronik teknolojisi, yenilebilir enerji teknolojileri, makine tasarım teknolojisi ve motorlu araçlar teknolojisi gibi farklı alanlarda yer alan materyalleri dijitalleştirerek, öğrencilerin eğitim ve öğretiminde kullanılacak. Proje ile eğitim ve öğretimde kullanılan materyallerinde alım, bakım ve onarım maliyetlerinde tasarruf sağlayacak.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN YERLİ VE MİLLİ VURGULAMASINDAN YOLA ÇIKTIK'

Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojisi öğretmeni Coşkun Cengiz, "Projemizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli vurgulamasından yola çıkarak, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in destekleriyle Türkiye'de ki 81 il içinde Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri olarak yapmış bulunmaktayız. Okulumuzdaki 6 öğretmen ve 30 öğrencinin katılımıyla projemizi gerçekleştirdik. Projemizin ismi 'Mesleki ve Teknik Eğitim Uygulama Platformu' şu anda play storeda yayınlanmaktadır. Diğer uygulamalarda da çalıştırılacaktır. Çalışmalarımız devam ediyor. 9 Mayıs 2023 tarihinde uygulamamızın Ankara'da lansmanını gerçekleştirdik. Bu lansmanımıza Milli Eğitim Bakanlığımızı yetkilileri de katıldı. Büyük bir beğeni aldı" dedi.

'EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE BÜYÜK BİR KATKLI SAĞLAYACAKTIR'

Projenin daha da geliştirileceğini ifade eden Coşkun, "Projemiz şu anda mesleki eğitimde alanlara yönelik kullanılan materyallleri kullanıma sunmakta. Örneğin bir öğrenci mesleki eğitimde atolye dersinde bir araba motorunu ya da bir uçak motorunu öğrenciler, öğretmenleri ile inceleyebilmektedir. Bir motoru orda parçaları biribirinden ayrıbilmektedir. Çalışma prensibiyle ilgili bilgi alabilmektedir. Uygulamamızda da bütün bu işlemleri bilgi edinmelerini gerçekleştirebilmektedir. Yerli ve milli imkanlarla yapılmış olması bizim için mutluluk ve gurur verici bir özelliktir. Eğitim ve öğretimde büyük bir katkı sağlayacaktır. Ekonomik bir tasarruf. Atölyedeki iş güvenliğinde riskleri en azına indiriyor. Öğrencilerimizi motive yönünden de destek veriyor. İçerik ilerleyen zamanda daha da zenginleşecektir" diye konuştu.

81 İL ARASINDAN TOKAT BU ÇALIŞMADA ÖNE ÇIKTI

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir de, "Öğretmen ve öğrencilerimiz şu anda 5 alanda dijital materyal geliştirdi. Türkiye'de 81 il arasından Tokat bu çalışmada öne çıktı. 5 dalda üretilen 15 materyalin tanıtımı gerçekleştirildi. Biz bu çalışmamızı devam ettiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'mıza içerik üretiyoruz. İlerleyen süreçte 52 alanda bu materyal üretimine devam edeceğiz. Tokat olarak dijital eğitimde öncü olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-05-25 10:43:54



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