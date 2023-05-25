Mert, organlarıyla 6 kişiye umut oldu (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Organları 6 kişiye umut olan Mert Yıldırım´ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Erbaa ilçesine getirildi. Evinin önünde helallik alındıktan sonra Merkez Büyük Cami´de ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Mert Yıldırım, Sarmadut Mezarlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-05-25 18:51:28



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