Kalp hastası kadın, sedyeyle geldiği okulda oyunu kullandı

İbrahim UĞUR/ ERBAA, (Tokat), (DHA)TOKAT'ta, 10 gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan Seher Üzüm (71), ambulansla getirildiği okulda oyunu kullandı. Üzüm, daha sonra tedavisi için yeniden hastaneye götürüldü.
Erbaa ilçesinde yaşayan ve 10 gün önce kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Seher Üzüm, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında oyunu kullanmak istedi. Tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesi'nden ambulansla Erbaa ilçesine getirilen Üzüm, Hakimiyet-i Milliye Ortaokulu'nda 1069 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa çıkarıldı. Kızı Şeyma Üzüm'ün refakatinde oy kullananan Seher Üzüm, daha sonra yine ambulansla tedavi gördüğü hastaneye götürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2023-05-28 15:54:49
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