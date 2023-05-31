Köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptığı kazada ölen öğretmenleri için gözyaşı döktüler



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırıp aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybeden Kimya Öğretmeni Uğur Perçin'in (41) cenazesi toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Perçin'i son yolculuğuna uğurlamak için Tokat Devlet Hastanesi morgu önüne gelen öğrencileri, gözyaşı döktü. Perçin´in cenazesi Zile´de toprağa verilecek.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında TokatTurhal kara yolu Büyükbağlar köyü yakınlarında meydana geldi. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde Kimya Öğretmeni olan Uğur Perçin kullandığı 20 AFY 945 plakalı otomobil ile giderken, önüne köpek çıkınca çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada Uğur Perçin ağır, yanında bulunan Birnuğ Tuğba Özdağ hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uğur Perçin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan Birnuğ Tuğba Özdağ ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

CENAZESİ ZİLE´DE TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve bir çocuk babası Uğur Perçin'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hastane morgu önünde bekleyen Perçin'in öğrencileri ise büyük üzüntü yaşayarak gözyaşı döktü. Perçin'in cenazesi bugün Zile ilçesine bağlı Küçük Aköz köyünde ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-05-31 13:08:47



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