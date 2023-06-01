Havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiyenin duvarı kırmasıyla kurtarıldı

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İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvarın kırılmasıyla kurtarıldı.

Erbaa Belediyesine ait Yöresel Ürünler Pazarında görev yapan zabıta ekipleri, havalandırma boşluğuna bir kedinin düştüğünü fark etti. Kendi çabalarıyla kediyi bulunduğu yerden çıkartamayan zabıta, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Balyozla duvarı kıran itfaiye ekipleri, yavru kediye ulaştı. Bulunduğu yerden kurtarılan kediye daha sonra süt verildi. Kedi, yapılan kontrolün ardından sokağa bırakıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-06-01 19:59:31



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