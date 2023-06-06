Tokat´ta sağanak menfezleri tıkadı, 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinde sağanakta menfezler tıkandı, derenin taşmasıyla 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun bir bölümü göle döndü.
İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Gökal beldesinde dün etkili olan sağanak yağış sonrası Kanlıca deresinde su seviyesi yükseldi. Yağmur sularıyla gelen ağaç parçalarıyla tıkanan menfez, derenin üstünden geçen yolun suyla dolmasına neden oldu. Kanlıca, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Gaziosmanpaşa ve Kaplıca mahallelerine giden yol ulaşıma kapandı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından Gökal Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı. Menfezlerin tıkanması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandığı can veya mal kaybı yaşanmadığı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2023-06-06 09:51:15
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