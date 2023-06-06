Kestiği ağacın çarptığı keresteci, öldü

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT´ta kestiği kavak ağacının çarptığı keresteci Nail Parlak (51) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında merkeze bağlı Kömeç köyünde meydana geldi. Kerestecilik yapan evli ve 4 çocuk babası Nail Parlak'ın kestiği kavaklardan biri, yere düştükten sonra sekip kendisine çarptı. Parlak yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Nail Parlak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-06-06 15:01:54



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