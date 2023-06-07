Ayı saldırısında yaralanan Enes, hayati tehlikeyi atlattı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta ayı saldırısında yaralanan Enes Yıldırım'ın (11) hayati tehlikeyi atlattığı ve normal servise alındığı belirtildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Batmantaş köyünde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Erdal Yıldırım, oğlu Enes Yıldırım ile koyunları yaylada otlattıktan sonra eve dönmek için yola çıktı. Sisli havada koyunların önünde yürüyen Enes Yıldırım'a ayı saldırdı. Oğlunu göremeyen Erdal Yıldırım, çevrede arama yaptı. Kısa süre sonra oğlunu yerde kanlar içinde yatarken bulan Yıldırım, sağlık ekiplerine haber verdi. Ayının pençe darbeleriyle yaralandığı belirlenen küçük Enes, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Enes Yıldırım, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine normal servise alındı.

AMELİYAT 3 SAATİN ÜZERİNDE SÜRDÜ

Tokat Devlet Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Doktor Ahmet Sümbül, "Enes yavrumuz dün acil servise ayı saldırısı nedeniyle başvurdu. Geldiğinde tansiyonu düşük, nabzı yüksekti ve genel durumu kötüydü. Ayı arkadan saldırdığı için bel, sırt bölgesinde kasları parçalayarak bağırsaklar dışarıdaydı. Bu şekilde de zaten başka yere gidecek durumu olmadığı için acil ameliyata almak durumunda kaldık. Ameliyat esnasında ince bağırsaklarda, kalın bağırsakta yaralanma vardı. Tedavisini yaptık. Geceyi yoğun bakımda geçirdi. Bugün durumu iyi. Kendini toparladı'' dedi.

Enes Yıldırım´ın amcası İbrahim Yıldırım ise ''Olay yaylada oldu. Hastaneye geldiğinde durumu çok kötüydü. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim yavrumuzu bize bağışladı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-06-07 14:29:42



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