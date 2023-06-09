Fünye ile patlatılan şüpheli kazandan 'çorba' çıktı



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, İl Halk Kütüphanesi önünde bulunan şüpheli kazan, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Kazanın içerisinden çorba çıktı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Tokat İl Halk Kütüphanesi önünde meydana geldi. Kütüphane girişinin önünde şüpheli bir kazan gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Bina çevresi araç ve yaya trafiğine kapatılırken, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kazan, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Kazanın içerisinde ise mercimek çorbası olduğu anlaşıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-06-09 20:37:13



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