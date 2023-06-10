Tokat'ta sağanak ve dolu; cadde ve sokaklar suyla doldu, meyve ağaçları zarar gördü

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Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokaklar suyla doldu, dolu nedeniyle de meyve ağaçları zarar gördü.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası dolu yağışı başladı. Yağışlar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu, Kocacık köyünde ise dolu nedeniyle başta kiraz olmak üzere meyve ağaçları zarar gördü. Yaklaşık 15 dakika saat süren yağış sonrası araziler suyla kaplandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-06-10 20:05:21



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