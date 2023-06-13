Tokat'tan kurbanlıklar yola çıkmaya başladı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta besiciler tarafından özenle yetiştirilen kurbanlıklar, bayram öncesi batı illerine gönderilmeye başlandı. İl Tarım ve Orman Müdür Orhan Şahin, "Başta Ankara, İstanbul, Bursa, Konya olmak üzere toplam 12 ilimize kurban sevkiyatı yapılıyor. Bu yıl 8 bin büyükbaş, 6 bin küçükbaş hayvan sevkiyatı yapılacak" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kala besiciler, son hazırlıklarını tamamladı. Tokat'ta küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri, kiraladıkları TIR'larla hayvanlarını satmak için batı illerine yola çıktı. Kurbanlıklar il genelinde Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından keneye karşı ilaçlandıktan sonra TIR'lara yüklendi.

Tokat'ın hayvancılıkta önemli bir yeri olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, "İlimizde Kurban Bayramı´na 3 ay kala kurbanlık hayvanlarda aşılama, sağlık taraması, tahlilleri başlamaktadır. Bu işlemlerde 94 veterinerimiz ve personelimiz görev yapmakta. Hayvanlarımızın aşılaması, küpelenmesi ve sağlık taramaları yapıldı. Başta Ankara, İstanbul, Bursa, Konya olmak üzere toplam 12 ilimize kurban sevkiyatı yapılıyor. Bu yıl 8 bin büyükbaş, 6 bin küçükbaş hayvan sevkiyatı yapılıyor. Yaklaşık olarak ilimiz ekonomisine de değeri 1 milyar 200 milyon lira olmaktadır. Keneye karşı ise arkadaşlarımız 34 ay önceden mücadeleye başladı. İlaçlamaları yapıldı" dedi.

Bugünden itibaren sevklerin açıldığını söyleyen Şahin, "Hayvan alırken kesinlikle hayvanların küpeli olmasına, il dışından geldiyse veteriner sağlık raporunun olmasına dikkat etmelerini öneriyoruz. Bakanlığımızın 'Tarım cebimde' uygulaması ile hayvanın küpe numarasını girerek hayvanın cinsiyeti, yaşı, aşıları ve sağlık bilgileri yer almaktadır" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden besici Erdal Pişkin (40), "Bugün son aşamadayız. Hayvanlarımızı pazara çıkacağız. İnşallah güzel bir pazar olur. Hayvan fiyatlarımız ise İstanbul'da belli olacak" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-06-13 11:26:56



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