Tokat'ta sağanak yağış etkili oldu

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta sağanak yağış sonrası su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Tokat´ta akşam saatlerinde sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine bağlı 600 Evler Mahallesi´nde yoğun yağış alan bölgelerde su birikintileri ve ufak çaplı taşkınlar yaşandı. Vali Zekai Gümüşdiş bulvarında ise sağanak yağış nedeniyle su ile göle dönen kavşakta sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar ise yağmur nedeniyle arıza yaptı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-06-13 19:42:30



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