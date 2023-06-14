Doğu Anadolu´dan Marmara'ya gönderilen kurbanlıklara sıkı denetim



İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri Doğu Anadolu Bölgesi'nden Marmara Bölgesi'ne sevk edilen kurbanlıkları D-100 kara yolunda denetledi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Doğu Anadolu'da yetiştirilen kurbanlıklar bayramda satılmak için sevk edilmeye başlandı. Başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesindeki illere gönderilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik denetimler sıklaştı. Doğu Anadolu'dan İstanbul yönüne Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ardahan gibi birçok ilin ulaşımının sağlandığı D-100 kara yolunda Erbaa Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevkiyatları denetledi. Ekipler canlı hayvan taşıyan TIR´ları durdurarak sevk evrakını, veteriner raporlarını ve hayvanların küpeli olup olmadıklarını kontrol etti. Hastalık belirtisi bulunup bulunmadığına bakan veterinerlerin de yer aldığı denetimlerin sevkiyat süresince devam edeceği belirtildi.

'AŞILARINA BAKIYOR, EVRAKI KONTROL EDİYORUZ'

Kurbanlık hayvanların sevkiyatlarını denetlediklerini ifade eden Erbaa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner hekimi Oğuz Alıcı, şunları söyledi

"Araçlarda hayvanların veteriner sağlık raporlarının olup olmadığına bakıyoruz. Araçtaki hayvan sayısı ile rapordaki hayvan sayısı tutuyor mu ona bakıyoruz. Onun dışında aşıları tam mı herhangi bir sıkıntı var mı bunlara bakıyoruz. Gittiği nokta ile çıkış noktalarına bakıyoruz. Evrakları kontrol ediyoruz. Hayvanların refahına araç içerisindeki durumlarına bakıyoruz. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı döneminde içi rahat şekilde kurbanlarını alıp tüketmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu bölgeye genelde Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ardahan illerinden Doğu Anadolu bölgesinden hayvanlar geliyor. İstanbul´un Anadolu yakası ve birçok bölgeye hayvan gidiyor. Biz de gerekli kontrolleri yapmaya çalışıyoruz. Evrak eksikliği olduğu durumlarda 5996 sayılı kanunumuzun 36´ncı maddesinde yapılacak işlemler cezai yaptırımlar belirli. Eksik evraklı olan durumlarda cezai yaptırım uygulayıp hayvanların gidişine izin vermiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-06-14 12:17:03



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