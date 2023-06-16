Tokat Belediye Plevnespor, Semih Tokatlı ile yoluna devam edecek



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA) Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükselen Tokat Belediye Plevnespor Teknik Direktörü Semih Tokatlı ile 2023-2024 sezonunu için bir yıllık imza atıldı.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3'üncü Lig'e yükselen Tokat Belediye Plevnespor yeni sezonda da teknik direktör Semih Tokatlı ile yoluna devam etme kararı aldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun hazır bulunduğu imza töreninde Tokat Belediye Plevnespor Teknik Direktörü Semih Tokatlı ile 2023-2024 sezonunu kapsayan bir yıllık imza atıldı. İmza töreninde konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu "Semih hocamızla 2005 yılında şampiyonluk yaşamıştık. Sonrasında başka bir takıma gitmiş, hikayesi yarım kalmıştı. Bu hikayeyi devam ettirelim demiştik. Kendisi Süper Ligden Alanyaspor'dan takımımıza gelmişti. Şampiyonluğu elde ederek yeniden profesyonel lige yükselen futbol takımımız Tokat Belediye Plevnespor'daki başarımızın önemli aktörlerinden biri oldu. Yeni sezonda da hocamızla devam kararı aldık. Kendisine, ekibine biz güveniyoruz. Taraftarlarımızın da güvendiğini biliyoruz. Yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Teknik direktör Semih Tokatlı da yaptığı açıklamada, "Bu başarıda bütün Tokatlıların emeği var. Şehrimiz daha üst ligleri hak ediyor. İnşallah bu sene de oynadığımız başarılı futbolun üzerine koyarak yine taraftarımızı mutlu edecek sonuçlara imza atmak istiyoruz. Elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Bu ligin tabii ki havası farklı olacak, ama biz de Tokat Belediye Plevnespor'uz. Şehrimiz bütünleştiği zaman başarı da yine gelecektir. Allah'tan hepimiz için sağlıklı, sakatlıksız başarılı bir sezon geçirmeyi diliyorum" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-06-16 14:50:57



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