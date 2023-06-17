Tokat'ta sağanak; 10 araç köy yolunda mahsur kaldı

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Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 10 araç köy yolunda mahsur kaldı.

Turhal ilçesinde saat 20.00 sıralarında başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Yenisu köyüne seyir halinde olan yaklaşık 10 araç, dereden gelen sel suları nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Turhal Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-06-17 21:53:29



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