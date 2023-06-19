Tokat'ta sağanakta ev ve iş yerlerini su bastı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "38 dakikaya yakın bir yağış aldık. Metrekareye 60 kilogram yağışı buldu" dedi.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 35 dakika süren yağış nedeniyle bazı evler ile sanayi sitelerindeki iş yerlerini su bastı, yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde de etkili oldu. Yeşilyurt´ta sağanakla birlikte dolu yağdı.

Yağışın ardından incelemede bulunan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Saat 12.45 de başlayıp, 13.20 saatlerine kadar süren aşırı sağanak yağışla karşılaştık. Cumartesi gününden itibaren sarı alarm verilmişti. 38 dakikaya yakın bir yağış aldık. Metrekareye 60 kilogram yağışı buldu. Belki de 2 günde yağacak yağmuru Tokat 30 dakika almış oldu. Sadece merkezimizde değil, ilçelerimizde de bu durum var. Bazı bölgelerimizde sağanak yağışın yanında dolu da etkili oldu. Ben bütün Tokat'ımıza geçmiş olsun diyorum. 27 iş yeri ve evden bize gelen şikayetler oldu. Bütün ekiplerimiz şikâyetlere giderek suları tahliye ettiler" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-06-19 16:14:17



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