Tokat'ta sel parke taşlarını yerinden döktü

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Turhal ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. 3 köyde etkili olan sel parke taşlarını yerinden söktü.
Turhal ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, köylerde sele neden oldu. İlçeye bağlı Yeniköy ve Uluöz köyü yolu arasında sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken; Bahçebaşı köyünde ise gelen sel parke taşlarını yerinden söktü. Turhal İlçe Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Ekipleri ve Jandarma ekipler 3 köyde çalışma başlattı. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-06-20 20:26:37
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