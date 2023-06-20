Tokat'ta köy evlerinde hırsızlık yapan 2'si kadın 3 şüpheli yakalandı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta Jandarma Suç Araştırma Timi, köylerde artan hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmada şüphelilerin Kırıkkale'den geldikleri belirlenen M.G., P.B. ve E.R. olduğu saptandı. 2'si kadın 3 şüpheli gözaltına alınırken, oturdukları adreste yapılan aramada 7 altın yüzük, 1 bilezik,1 Cumhuriyet altını 91 bin 450 TL ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tokat'ın Almus ilçesinde bazı köylerde yaşanan hırsızlık olayları üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında ilçe girişi ve köylerde bulunan güvenlik kameraları izlendi. Kameralarda bir aracın plakasız olarak köy giriş ve çıkışları tespit edildi. Aracın plakasından araştırmalarını sürdüren jandarma ekibi, otomobilin Kırıkkalle oturan M.G. isimli kadına ait olduğu saptandı. Jandarma ekiplerinin M.G.'nin Kırıkkale'deki evine düzenlediği baskında ve araçlarda yapılan aramada 7 altın yüzük, 2 altın kolye, 1 altın bilezik, 1 Cumhuriyet altını, 91 bin 450 lira para ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evde bulunan şüpheli kadınlar M.G., P.B. ile E.R. gözaltına alınarak Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin sorguları devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-06-20 21:43:35



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