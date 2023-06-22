Tokat Valiliği'nden '600 kişi şebeke suyundan zehirlendi' iddialarına ilişkin açıklama



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT Valiliği, Niksar ilçesinde bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarından '600 kişinin şebeke suyundan zehirlendiğine yönelik' yapılan paylaşım ve haberler üzerine yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Niksar Devlet Hastanesi'ne 538 hastanın başvurduğu belirtilirken "Şikayetlerde zehirlenme belirtisi olmadığı görülmektedir" denildi.

Niksar ilçesinde, sosyal medya üzerinden şebeke suyundan 600 kişinin zehirlendiğine yönelik yapılan paylaşımlar üzerine Tokat Valiliği yazılı açıklamada bulundu. Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "21 Haziran 2023 Çarşamba günü bazı sosyal medya hesapları üzerinden Niksar ilçemizde şebeke suyundan 600 vatandaşımızın zehirlendiğine yönelik yapılan paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur. Niksar ilçemizde 21.06.2023 tarihinde Niksar Devlet Hastanemize toplamda 538 hasta başvurmuş olup bunlardan 197´si bulantı, ishal gibi şikayetlerdir. Mevsimsel artış olduğu, il dışından bayram tatili nedeniyle gelen vatandaşlarımızdan dolayı vaka sayılarının biraz arttığı tespit edilmiştir. Şikayetlerde zehirlenme belirtisi olmadığı görülmektedir. Ayrıca vaka öykülerinden bir odak noktasının bulunmadığı ve adresler incelendiğinde kümelenme olmadığı anlaşılmaktadır. Niksar Devlet Hastanesi'ne başvuranlar incelendiğinde il ve ilçe dışı vaka oranlarının fazla olduğu görülmektedir. Hastanede yatan vaka bulunmamaktadır. İlk yapılan tetkiklerde gaita da mikrop görülmemiştir. Niksar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından halk çeşmesi ve şebeke sularından su numuneleri alınmış olup gerekli çalışmalar İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-06-22 01:19:03



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