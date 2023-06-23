Otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 4 yaralı 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tarlaya devrildi. Kazada Zarife Kurt (46) öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Tokat-Turhal kara yolu Çerçi köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat'tan Turhal ilçesi istikametine seyir halinde olan İbrahim Kurt (21) idaresindeki 34 HS 8506 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılar Zarife Kurt (46), İbrahim Kurt, Ali Kurt (53), Özgür Kurt (18) ve Deniz Kurt'u (29) kentteki hastanelere kaldırdı. Zarife Kurt hastanede, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-06-23 12:54:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.