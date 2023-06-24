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LGS birincisi: Bu yola 'birinci olacağım' diye çıktım

DHA

LGS birincisi: Bu yola 'birinci olacağım' diye çıktım


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi olan Tokat Erbaa Gaziosmanpaşa Ortaokulu Öğrencisi Hacı Hasan Ocak (14) bu yola birinci olmak için çıktığını ve başarılı olduğu için sevinçli olduğunu söyledi. Ocak, "Bütün öğretmenlerime buradan teşekkür ediyorum. Onların bende çok emeği var" dedi. 
Erbaa ilçesinde yaşayan ve apartman görevlisi olarak çalışan Fahri Ocak (40) ile Hilal Ocak´ın (38) 3 çocuğundan Hacı Hasan Ocak, LGS kapsamında düzenlenen merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. 500 tam puan alıp 0,01´lik dilime giren Hacı Hasan´ın başarısı, ailesini, öğretmenlerini gururlandırdı. Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdürü Ömer Çetin öğrencisini ziyaret ederek tebrik etti.
`ÖĞRETMENLERİMİN EMEĞİNİ BOŞA ÇIKARTMAYACAĞIM´
Hacı Hasan´ın öğretmenlerinin emeğini boşa çıkartmamak için büyük gayret gösterdiğini söyleyen Anne Hilal Ocak, "Hacı Hasan´dan bu başarıyı bekliyorduk. Başarılı bir çocuktu. Hasan´ı da biz hiç 'çalış' diye zorlamadık. Kendisi sürekli `çalışmam lazım anne´ dedi. Sürekli test çözmeyle, kitap okumayla `anne ben müdürümü, öğretmenimi hiçbir zaman yanıltmayacağım, onların bana verdiği emeği boşa çıkartmayacağım´ dedi. Buradan okul müdürümüze de öğretmenlerimize de çok emekleri olduğu için teşekkür ediyorum. Sevindirdi bizi. Gururlandırdı. Sadece bizi değil bütün Erbaa´yı gururlandırdı. Çocuğuma da öğretmenlerimize de sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.
`BU YOLA BİRİNCİ OLMAK İÇİN ÇIKTIM´
Yola birinci olmak için çıktığını ifade eden Hacı Hasan Ocak ise, "Yazın başladım çalışmaya. Yazdan itibaren düzenli olarak okulda öğretmenlerimi dinledim. Ödevlerimi düzenli olarak yaptım. Konu tekrarları özellikle. Bol bol soru çözerek, kitap okumaya da ağırlık vererek o da önemli çünkü. Bu başarıyı sağladım. Bundan sonra yazı eğlenerek geçirmeyi düşünüyorum. Yazın sportif aktiviteler yapmayı düşünüyorum. Bütün öğretmenlerime buradan teşekkür ediyorum. Onların bende çok emeği var. Okulda denemeler oldu 3 gün 2 gün arka arkaya. Onların da bu başarıda çok katkısı var. Bekliyordum, sınavda yaparım diyordum. Zaten bu yola birinci olacağım diye çıktım. Sınavdan çıkınca kaydırmış olabilirim diye düşündüm. Sonuçta geldi" ifadelerini kullandı
Öğrencilerinin düzenli ve disiplinli şekilde çalışıp başarılı olduğunu belirten Gaziosmanpaşa Ortaokulu Müdürü Ömer Çetin de "Öğrencimiz düzenli, disiplinli, ödevlerini günü gününe yapan derslerine gayretli şekilde çalıştı. Öğretmenlerimizin de gayretiyle bize bu gururu öğrencimiz yaşattı. Kendisine, ailesine teşekkür ediyor, tebrik ediyorum. Hasan elde etmiş olduğu bu başarıyla önce Erbaa´da bize gurur yaşattı sonra Türkiye´de az sayıda öğrencinin elde ettiği başarıyı kendisi de elde etmiş oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Eğitim Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2023-06-24 16:30:53

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