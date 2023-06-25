Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı 



Yaşar Erkan İÇEN/ ZİLE (Tokat) (DHA)TOKAT'ın Zile ilçesinde Kürşat Sefa Altunten (30), tartıştığı arkadaşı Kürşat Yiğit (28) tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Kürşat Yiğit, polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, dün akşam Zile ilçesi Minareisağır Mahallesi, bağ evleri yolunda yaşandı. Toplandıkları bağ evinde sohbet eden arkadaş grubundan Kürşat Yiğit ve Kürşat Sefa Altunten arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, diğer arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Kürşat Sefa Altunten'in arkasından Kürşat Yiğit de arkadaşlarıyla birlikte bağ evinden ayrıldı. Otomobili ile seyir halindeyken yolda Kürşat Sefa Altunten'i gören Yiğit, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Altunten, kanlar içerisinde yığılırken, olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırılan Altunten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Altunten'in cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Kürşat Yiğit, Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli daha sonra sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kürşat Yiğit'in emniyetteki sorgusunda alkollü olduklarını, tartıştıklarını ve daha sonra av tüfeği ile vurduğunu söylediği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2023-06-25 13:34:53



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