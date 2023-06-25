Tokat´ta otomobil kamyonla çarpıştı; anne ve 2 çocuğu öldü, 2 yaralı (2)

CENAZELER SİVAS'A GÖNDERİLECEK
Tokat'ın Almus ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren anne Şeyma Yuvacı ile çocukları Burak Enver Yuvacı (12) ve Erva Miray Yuvacı'nın (6) cenazeleri olay yeri incelenmesinin ardından Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Mehmet Solmaz'ın ve otomobil sürücü Kalender Yuvacı'nın ise tedavileri kent merkezinde bulunan hastanelerde devam ediyor. Kazada yaşamını yitiren anne ve 2 çocuğu otopsi işlermlerinin tamamlanmasının ardından, memleketleri Sivas'a gönderilecek. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-06-25 20:49:37
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