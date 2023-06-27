Valilik önünde toplanıp, köylerinde maden aranmasını tepki gösterdiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Valilik önünde toplanıp, köylerinde maden aranmasını tepki gösterdiler

DHA

Valilik önünde toplanıp, köylerinde maden aranmasını tepki gösterdiler


Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT merkeze bağlı Günçalı köylüleri özel bir maden firmasının köydeki maden arama çalışmalarını Tokat Valiliği önünde toplanarak yaptıkları basın açıklamasıyla protesto etti. Günçalı Köyü Dernek Başkanı Ali Başak, "Kutsal topraklarımızı talan edecekler, yok edecekler. Bizler buna kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi. 
Merkeze Günçalı köyünde İstanbul merkezli özel bir madencilik firmasının başlattığı değerli maden arama çalışması köylülerin tepkisi çekti. Yaklaşık 350 kişi, Tokat Valiliği önünde toplanıp, burada yaptıkları basın açıklamasıyla durumu protesto etti. Basın açıklamasına CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, siyasi parti temsilcileri, köy muhtarları ve vatandaşlar da katıldı. Vatandaşlar, 'Su ve Vicdan Nöbetindeyiz', 'Toprağın Üstü Altın'dan da Değerli' yazılı pankartlar açtı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Buğday ve şeker pancarı olan yöremizin yer altı ve yer üstü sularını kirletecekler. Çamlıbel Ovası'nın devamında Yeşilyurt, Sulusaray köylerimiz, Yozgat Kadışehri köylerimiz sonrasında Amasya ve Tokat tarım alanlarını sulayan Süreyya Bey Barajı ve Yeşilırmak devamında Çarşamba ve Terme ovalarına kadar ulaşacak bir sulama suyu kaynaklarının kirlenmesine sebep olacaklar. Bitki, hayvan ve insan sağlığına zarar verecek bu duruma duyarsız kalmayacağız" dedi.
Günçalı Köyü Dernek Başkanı Ali Başak ise "Kutsal topraklarımızı talan edecekler, yok edecekler. Bizler buna kesinlikle izin vermeyeceğiz. Güzelce Barajı'ndan sulanan Çamlıbel Ovası gelecekte 45 tane köyde üretim yapan çiftçilerimiz alacakları ürünleri alamayacaklar. Tüm dünyanın derdi olan kanser hastalığına yakalanacaklar. Bizim mücadelemiz sadece bizim için değil, doğayı korumak içinde mücadele veriyoruz. Bizim toprağımızın üstü altından daha kıymetlidir" diye konuştu. 
Grup basın açıklamasının ardından dağıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-06-27 13:57:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat'ta hafif ticari araç sulama kanalına devrildi, 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta hafif ticari araç sulama kanalına devrildi, ...
Niksar'da dereye düşen kedi yavrusu kurtarıldı
YEREL HABERLER Niksar'da dereye düşen kedi yavrusu kurtarıldı
Tokat'ta bir otomobil yandı
YEREL HABERLER Tokat'ta bir otomobil yandı
Başçiftlik Belediyesi araç filosuna arazöz kattı
YEREL HABERLER Başçiftlik Belediyesi araç filosuna arazöz kattı
Tokat´ta otomobil kamyonla çarpıştı; anne ve 2 çocuğu öldü, 2 yaralı (2)
YEREL HABERLER Tokat´ta otomobil kamyonla çarpıştı; anne ve 2 çocuğu ...
Tokat´ta otomobil kamyonla çarpıştı; anne ve 2 çocuğu öldü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Tokat´ta otomobil kamyonla çarpıştı; anne ve 2 çocuğu ...
Tokat'ta trafik kazasında anne ve 2 çocuğu öldü 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tokat'ta trafik kazasında anne ve 2 çocuğu öldü 2 ...
GÜNCELLEME - Tokat'ta tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Tokat'ta tartıştığı arkadaşı tarafından ...
Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı 
YEREL HABERLER Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle öldüren şüpheli ...
Tokat'ta tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü
YEREL HABERLER Tokat'ta tartıştığı arkadaşı tarafından silahla ...
Pazar Taş Köprü'de park alanı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Pazar Taş Köprü'de park alanı çalışmaları sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.