Tokat'ta acemi kasaplar hastanelere akın etti

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-TOKAT'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini yaralayıp hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kent merkezinde kurban kesen bazı kasaplar, kendilerini yaralayıp hastanelere gitti. Kent merkezinde kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan 21 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-06-28 11:45:37



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