Yola çıkan kaplumbağayı ezilmekten radar uygulaması yapan polis kurtardı

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ta radar uygulaması yapan polis ekipleri D-100 kara yoluna çıkan kaplumbağayı karşıya geçirdi. O anlar radar aracının kamerasına yansıdı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, D-100 kara yolunun Niksar-Reşadiye bölümünde hız ihlallerini tespit etmek için dün radar uygulaması yaptı. Bu sırada yola çıkan kaplumbağa karşıya geçmeye başladı. Kaplumbağayı fark eden polis memurları, araçlarından indi. Polis, akan trafikte ezilmesini önlediği kaplumbağayı karşıya geçirdi. O anlar radar aracının kamerasına anbean yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-06-28 11:50:44



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