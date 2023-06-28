İki duvarın arasında sıkışan kurbanlık koyunu itfaiye çıkardı

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun iki binanın duvarı arasına sıkıştı. Koyunu itfaiye ekipleri bulunduğu yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

Erbaa ilçesi Erek Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında Süleyman Çetin´e ait kurbanlık koyun, kesim alanına götürüldüğü sırada sahibinin elinden kaçtı. Koyun iki evin arasındaki boşluğa girdi. Burada sıkışan koyun çıkarılamayınca, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri boşluğa girip, koyuna halat bağlayarak hayvanı bulunduğu yerden çıkardı. Koyun daha sonra sahiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-06-28 17:06:18



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