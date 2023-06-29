Postacının kedi sevgisi



Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT´ta posta dağıtıcısı Emrah Kazanır (32), evinin bahçesinde 37 kediye bakıyor.

Tokat´ın Zile ilçesinde 10 yıldır PTT´de postacı olarak görev yapan Emrah Kazanır´ın, 5 yıl önce İzmir´de yaşayan ablası Sümeyra Kazanır Açar´ın (35) getirdiği kedi ile başlayan hayvan sevgisi zamanla büyüdü. Evinin bahçesinde kedilere yuva yapan Kazanır, şimdi 37 kediye bakıyor. Posta dağıtımında da kedileri unutmayan Kazanır, yanında sürekli mama taşıyor.

Emrah kazanır, "5 yıl önce küçük ablam evde kedilerine bakamadı. Bizim de evimin bahçesi olduğundan bize getirmesiyle kedi maceramız öyle başladı. Şimdi kedilerimizin sayısı 37 oldu. 1 köpeğimiz ve 4 yavrumuz var. Bahçeyi ekip biçmek yerine, kedilere tahsis ettim, onları besliyorum. Hayvanların yaşam alanı kalmadığından da bahçemizi kedilere tahsis etme kararı aldık. Postacı olduğum için motorumda mama taşıyorum. Nerede kedi veya sokak hayvanı görsem onları beslemeye çalışıyorum. Hayvanlara özen gösterilmesini ve beslenilmesini istiyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2023-06-29 11:22:53



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