Kazada ölen YTB Personel Daire Başkanı son yolculuğuna uğurlandı



Fatih YILMAZYaşar Erkan İÇEN/TOKAT, (DHA)ANKARA'dan bayram ziyareti için gittiği memleketi Tokat'ta geçirdiği trafik kazasında ölen giden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Personel Daire Başkanı Volkan Duman (38), toprağa verildi. Duman´ın kaza öncesi kent merkezindeki ailesini arayıp, Zile´ye giriş yaptığını söylediği, geç kalınca da babasının geri aradığı, ulaşamayınca da güvenlik güçlerine haber verdiği ortaya çıktı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Personel Daire Başkanı evli ve 1 çocuk babası Volkan Duman, bayram ziyareti için dün Ankara'dan memleketi Tokat'a gitmek üzere yola çıktı. Duman yönetimindeki 06 VPD 60 plakalı otomobil, Pazar ilçesi Ovayurt köyünden geçerken virajda kontrolden çıkıp dereye yuvarlandı. Saat 18.00 sıralarında otomobili fark eden köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, otomobilden çıkarılan Duman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Duman'ın cenazesi, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

HABER ALINAMAYINCA BABASI İHBARDA BULUNMUŞ

Volkan Duman´ın en son saat 11.00 sıralarında Tokat kent merkezindeki ailesi ile görüşüp, Zile ilçesine giriş yaptığını söylediği ortaya çıktı. Yaklaşık 1 saat 10 dakikalık mesafede bulunan Volkan Duman´ın 2 saat geçmesine rağmen eve gelmeyince, babası İsmail Duman´ın polis ve jandarmaya haber verdiği ve arama çalışması başlatıldığı belirlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Devlet Hastanesi´ndeki otopsi işlemlerinin ardından Volkan Duman'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak Ali Paşa Cami'sine getirildi. Duman'ın cenazesine Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cüneyit Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Musa Özdemir, Duman'ın ailesi ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Duman, Erenler Mezarlığı´nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Yaşar Erkan İÇEN

2023-06-29 15:24:04



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