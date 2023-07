Tokat'ta otobüs şoförü cinayetinde fail firarda; ağabeyi ve oğulları tutuklandı

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT'ta, M.K.E., aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin'i (32) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüphelinin yalnız olmadığını tespit eden polis, ağabeyi S.E ile oğulları A.E. (16) ve H.E.'yi (17) gözaltına aldı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.K.E.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü kent merkezindeki otogarda meydana geldi. M.K.E. aralarında husumet bulunan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Daha sonra da olay yerinden kaçtı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında M.K.E.'nin olay günü yalnız olmadığı ağabeyi S. E. ile oğulları H.E. ve A.E.'nin de yanında olduğunu tespit etti. Olayın detaylarını ortaya çıkaran polis, S.E.'nin Denizhan Şahin'i otagar önünden alarak arka çıkışa doğru kardeşinin bulunduğu alana götürdüğünü tespit etti. Şahin'i, M.K.E. yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak vurduğu, daha sonra ise oğlu H.E.'nin bıçakla sırtından yaraladığı ortaya çıktı. Şahin çevredeki vatandaşların ihabarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin, yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Olay sonrası M.K.E., H. E. , A.E. ve S.E. otomobil ve motosikletle kaçtı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonnrası S.E. ve A.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve adliyeye sevk edilen S.E. ile A. E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AZERBAYCAN'DA TIP OKUMUŞ

İki gün boyunca polis ekiplerinden gizlenen M.K.E.'nin oğlu H.E. ise dün gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinde yapılan çalışma sonrasında gözaltına alındı. Emiyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E. tutuklandı. Olayın şüphelisi M.K.E.'nin ise yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yaşamını yitiren Şahin ise 2 gün önce akşam saatlerinde Erenler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şahin'in 2022 yılında Azerbeycan'da tıp fakültesini bitirdiği boş zamanlarında ise özel bir firmada bulunan akrabasının otobüsünde şoför olarak çalıştığı öğrenildi. (DHA)

