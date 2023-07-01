Otomobilin çarptığı kadın öldü; kaçan sürücü teslim oldu (2)

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EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Dün akşam saatlerinde Fadime Bulut´a çarpıp ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Samet Ö. (17) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Samet Ö. emniyetteki ifadesinde akrabalarının düğününe gittiğini, dönüşte kazanın gerçekleştiği söyledi. Ehliyetsiz şekilde araç kullanıp Fadime Bulut´a çarparak ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bulut, öğle namazı sonrası Alacabal Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-07-01 18:04:23



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