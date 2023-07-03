Tıp mezunu otobüs şoförü cinayeti, kamerada (2)

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POLİSE TESLİM OLDU

Tokat'ta Kurban Bayramı'nın 2'nci günü aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vuran Murat Kaan E. bugün avukatı ile Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Murat Kaan E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-07-03 17:08:56



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