Tıp mezunu otobüs şoförü cinayeti, kamerada (2)

POLİSE TESLİM OLDU
Tokat'ta Kurban Bayramı'nın 2'nci günü aralarında husumet bulunan otobüs şoförü Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vuran Murat Kaan E. bugün avukatı ile Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Murat Kaan E.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-07-03 17:08:56
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.