Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye aracının altına girdi

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Erbaa ilçesinde otomobilin motoruna giren yavru kedi, çıkartıldıktan sonra itfaiye aracının altına girdi. Ekipler, kediyi kendi araçlarının altından da çıkartıp barınak görevlilerine teslim etti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Erbaa İlçe Stadı'nın otoparkında yaşandı. Abdullah Şahin otoparktaki aracından kedi sesi geldiğini fark edince olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, ekiplerin çalışmasıyla girdiği yerden çıkartıldı. Ancak ekiplerin elinden kaçan kedi, bu kez de itfaiyenin kurtarma aracının altına girdi. İtfaiye ekipleri kediyi buradan da çıkararak, Erbaa Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine teslim etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2023-07-04 11:50:29



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