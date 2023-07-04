Alt yapı çalışmasında iş makinesi doğal gaz borusunu deldi; sızıntı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alt yapı çalışmasında iş makinesi doğal gaz borusunu deldi; sızıntı oldu

DHA

Alt yapı çalışmasında iş makinesi doğal gaz borusunu deldi; sızıntı oldu


Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışması sırasında iş makinesi, doğal gaz borusunu deldi. Doğal gaz sızıntısı yaşanırken, yetkililer, vanayı kapatıp akışı keserek boruyu tamir etti. 
Tokat'ın Yarahmet Mahallesi Güngör Kaya Caddesi'nde saat 10.45'de Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışması sırasında asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğal gaz dağıtım borusunu deldi. Delinmenin ardından, doğal gazın borudan sızması nedeniyle çevrede panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine doğal gaz ekipleri sevk edildi. Belediye çalışanları çevrede güvenlik önlemi alarak gaz sızıntısının yaşandığı bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Doğal gaz ekipleri vanayı kapatarak gaz akışını kestikten sonra delinen boru tamir edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-07-04 12:13:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye aracının altına girdi
YEREL HABERLER Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye ...
Tokat'ta Hac Dağı'nda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Tokat'ta Hac Dağı'nda çıkan yangın söndürüldü
TOGÜ’de haziranda 49 bin 459 kişi sağlık hizmeti aldı
YEREL HABERLER TOGÜ’de haziranda 49 bin 459 kişi sağlık hizmeti aldı
Tokat'ta otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı teslim oldu
YEREL HABERLER Tokat'ta otobüs şoförünün öldürülmesiyle ilgili ...
Tıp mezunu otobüs şoförü cinayeti, kamerada (2)
YEREL HABERLER Tıp mezunu otobüs şoförü cinayeti, kamerada (2)
Almus Baraj Gölü'nde su ürünleri av yasağı sona erdi
YEREL HABERLER Almus Baraj Gölü'nde su ürünleri av yasağı sona erdi
Tokat Otogarı'nda işlenen cinayet güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Tokat Otogarı'nda işlenen cinayet güvenlik ...
TOGÜ 31'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor
YEREL HABERLER TOGÜ 31'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor
Boğazına ekmek takılan müşteriyi Heimlich manevrası ile kurtardı
YEREL HABERLER Boğazına ekmek takılan müşteriyi Heimlich manevrası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.