Tıp mezunu otobüs şoförü cinayetinin faili de tutuklandı



Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta otobüs şoförü Denizhan Şahin'i (32) pompalı tüfekle vurup öldürdükten sonra kaçan ve dün teslim olan Murat Kaan E., (39) emniyetteki işlemlerinin ardından bugün geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildiği adliyede tutuklandı. Murat Kaan E.'nin olay sırasında yanında olan ağabeyi ve 2 oğlu da dün tutuklanmıştı.

Olay, Kurban Bayramı'nın 2'nci günü kent merkezindeki otogarda meydana geldi. Murat Kaan E.,, aralarında husumet bulunan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Denizhan Şahin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Azerbaycan'da bir üniversitede tıp fakültesini bitiren ve Türkiye'de Tıpta Uzmanlık Sınavları'na hazırlanan Şahin'i öldürdükten sonra olay yerinden kaçan şüphelinin yalnız olmadığını tespit eden Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü ekipleri, otogardakı cinayet anının güvenllik kameralarını inceledi.

Polis cinayet anında Murat Kaan E.'nin oğulları H.E. (17) ve A.E.'nin (16) ile ağabeyi Selim E.'nin (45), de yanında olduğunu tespit etti. Kameralarda ayrıca Selim E.'nin Denizhan Şahin'i otogar önünden alarak arka çıkışa doğru, Murat Kaan E.'nin yanına götürdüğü görüldü. Murat Kaan E.'nin, Şahin'i yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açarak vurduğu, daha sonra ise oğlu H.E.'nin Şahin'i bıçakla sırtından yaraladığı anlar otogarın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Yakalanan Selim E., H.E. ve A.E. tutuklandı.

Olaydan sonra kaçan ve dün avukatı ile polise giderek teslim olan Murat Kaan E. bugün emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Murat Kaan E., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan mahkeme olayla ilgili gizlilik kararı aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-07-04 15:53:23



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