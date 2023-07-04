

Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta TIR şoförü damat Ahmet Atar (24), düğün öncesi gelin Hayrünnisa Yaman'ı (20) baba evinden, süsleyerek gelin aracı yaptığı kendi TIR'ı ile aldı.

Tokat'ta TIR şoförü Ahmet Atar ile Hayrünnisa Yaman'ın düğünü öncesi gelin alma töreninde ilginç anlar yaşandı. Damat Ahmet Atar, kent merkezinde Yeşilırmak Mahallesi'ndeki gelin evine, süsleyip gelin aracı yaptığı kendisine ait TIR ile geldi. TIR'ı görenler şaşkınlık yaşadı. Gelin Hayrünnisa, davul zurna ile evden çıkıp, gelinliğiyle damadın kullandığı TIR'a binerek, kentte konvoy yaptı. Tokat çevre yolunda TIR parkında duran çift müzik eşliğinde oynadı.

Böyle bir gelin arabasının aklından geçmediğini söyleyen Hayrünnisa Yaman, ''Memnun oldum, çok güzel bir şey. Herkesin gelin arabası böyle olmuyor. O yüzden güzeldi'' dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM'

Ahmet Atar ise ''Bu meslek bize babamızdan kaldı. Çocukluk hayalim olan gelin arabamı 'ne zaman evlenirsem evleneyim TIR yapacağım' diye bir hayalim vardı. Allah´a çok şükür hayallerimi gerçekleştirdim. Çok güzel bir duygu'' diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2023-07-04 20:17:30



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