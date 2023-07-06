Ters yönden kavşağa giren motosiklet sürücüsü öldü; kaza kamerada
İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)-TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kavşakta ters yöne giren Halil Altunoğlu'nın (69) kullandığı motosiklete, otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 kara yolu ile Mehmetçik Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ağrı'dan İstanbul'a giden Serhat Yavuz yönetimindeki 34 BZ 8290 plakalı otomobil, kavşağa ters yönden giren Halil Altunoğlu'nun kullandığı 60 ACL 751 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanıp, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altunoğlu, kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2023-07-06 14:33:38