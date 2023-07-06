Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ters yönden kavşağa giren motosiklet sürücüsü öldü; kaza kamerada

        DHA
        Giriş: 06.07.2023 - 14:34
        Ters yönden kavşağa giren motosiklet sürücüsü öldü; kaza kamerada

         İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)-TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kavşakta ters yöne giren Halil Altunoğlu'nın (69) kullandığı motosiklete, otomobil çarptı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 kara yolu ile Mehmetçik Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Ağrı'dan İstanbul'a giden Serhat Yavuz yönetimindeki 34 BZ 8290 plakalı otomobil, kavşağa ters yönden giren Halil Altunoğlu'nun kullandığı 60 ACL 751 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanıp, Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altunoğlu, kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

        2023-07-06 14:33:38

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Firari olduğu 8 yılda da 177 dolandırıcılığa karışan hükümlü bayramda yakalandı
        Firari olduğu 8 yılda da 177 dolandırıcılığa karışan hükümlü bayramda yakalandı
        Tokat'ta PKK sığınağı bulundu
        Tokat'ta PKK sığınağı bulundu
        Tokat'ta, TIR gelin arabası oldu 
        Tokat'ta, TIR gelin arabası oldu 
        Tıp mezunu otobüs şoförü cinayetinin faili de tutuklandı
        Tıp mezunu otobüs şoförü cinayetinin faili de tutuklandı
        Alt yapı çalışmasında iş makinesi doğal gaz borusunu deldi; sızıntı oldu
        Alt yapı çalışmasında iş makinesi doğal gaz borusunu deldi; sızıntı oldu
        Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye aracının altına girdi
        Otomobilin motorundan çıkarılan kedi, itfaiye aracının altına girdi