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        Tokat'ta ekipler seferber oldu, kayıp çocuk 4 saatte bulundu

        DHA txt
        Giriş: 06.07.2023 - 16:12
        Tokat'ta ekipler seferber oldu, kayıp çocuk 4 saatte bulundu

        Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, köyde kaybolan Zeyid Miraç Bozkurt (4), AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından 4 saatte bulundu. Çocuk, ailesine teslim edildi.

        Olay, saat 12.30 sıralarında, Niksar ilçesi Tepeyatak köyünde meydana geldi. Fatma-İsa Bozkurt çiftinin iki çocuğundan biri olan Zeyid Miraç Bozkurt, köyde evin önünde oynarken kayboldu. Aile aramalarında çocuğa ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla, köye jandarma komando, JASAT, asayiş timi, iz takip köpeği ve AFAD ekipleri olmak üzere toplam 60 personel görevlendirildi. Ekipler, yapılan aramada yaklaşık 4 saat sonra, çocuğu, köydeki bir sokakta buldu. Sağlık kontrolleri yapılan Zeyid Miraç Bozkurt, ailesine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

        2023-07-06 16:11:36

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