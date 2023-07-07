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        İstanbul'da eşinin öldürdüğü kadın ile annesi Tokat'ta toprağa verildi

        DHA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 17:20
        İstanbul'da eşinin öldürdüğü kadın ile annesi Tokat'ta toprağa verildi

        Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)-İSTANBUL'da eşi Erdal Şahin'in (46) pompalı tüfekle öldürdüğü Nazlı Şahin (39) ile annesi Salime Şahin (57), memleketleri Tokat'ta son yolculuklarına uğurlandı.

        Sarıyer ilçesi Pınar Mahallesi Boğaziçi Sitesi D Blok'ta Erdal Şahin, dün akşam tartıştığı eşi Nazlı Şahin ile kayınvalidesi Salime Şahin'i pompalı tüfekle vurup, aynı silahla intihar etti. İhbarla gelen ekipler, anne ile kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Nazlı ile annesinin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Cenazeler, Tokat'ın Reşadiye ilçesine getirildi. Cenazeler, bugün kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Yaşamına son veren Erdal Şahin'in cenazesi de Reşadiye ilçesinde defnedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

        2023-07-07 17:19:44

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