'Eşekli kütüphane' hizmetini gönüllü olarak yapıyor

Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE,(Tokat)(DHA)-TOKAT'ın Zile ilçesi Karacaören köyünden Metin Uğur (41), çevre köyleri 15 günde bir gezip, eşeğine yüklediği kitapları çocuklara ulaştırıyor. Gönüllü olarak bu işi yaptığını belirten Uğur, "Allah güç verdiği sürece de bu gönül hizmetini devam ettireceğim. Çünkü ülkemin okuyan nesillere ihtiyacı var. Kitap okuyan nesiller yetişsin istiyorum" dedi.

Zile'ye 40 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyünde oturan Metin Uğur, 7 yıl önce atıl durumdaki öğretmen lojmanını kütüphaneye çevirdi. Çocuklara kitap ulaştırmak ve okuma alışkanlığı kazandırmak için yola çıkan Uğur, 1 yıl önce de eşek sırtında köy köy gezmeye başladı. Eşeğine yüklediği kitaplar ile gezip, 'Okuması bedava' diyen Uğur, 15 günde bir çevre köylere gidip, geliyor.

'ÇOCUKLAR, İLK GÖRDÜKLERİNDE ÇOK ŞAŞIRDI'

Eşek sırtında düdük çalarak geldiğini duyuran Metin Uğur, "İlk önce kendi köyümde atıl durumda olan öğretmen lojmanını kütüphane yaptım. Çevre köylerdeki çocukların da kütüphaneden yararlanması için eşek sırtında 15 günde bir köyleri ziyaret edip, kitap götürüyorum. Bu sayede çevre köylerdeki çocukların da kitap okumasını sağlıyorum. İlçe kütüphanesi köylere çok uzak olduğundan; buradaki çocukların kitap ihtiyacını Karacaören köyüne kurduğumuz kütüphaneden sağlıyorum. Çocuklar, ilk gördüklerinde çok şaşırdı. Eşek sırtında düdük çalarak 'Kitap okuması bedava' şeklinde bağırıyorum. Artık alıştılar ve bol bol kitap okuyorlar" dedi.

'KİTAP OKUYAN NESİLLER YETİŞSİN İSTİYORUM'

Kitap okuyan nesillerin yetişmesini istediğini belirten Uğur, "Olumlu dönüşler aldım ve çocuklar 15 gün sonra geleceğim günü bekliyor. Köye girdiğimde düdük sesini duyan çocuklar koşarak bana geliyor. Yeni kitaplarını verirken daha önceki kitapları da topluyorum. Bu şekilde gönül hizmetini devam ettiriyorum. Allah güç verdiği sürece de bu gönül hizmetini devam ettireceğim. Çünkü ülkemin okuyan nesillere ihtiyacı var. Bugünün okuyan çocukları, yarının okumuş bireyleri olacak. Ben de okumanın önemini çok iyi bildiğim için; kitap okuyan nesiller yetişsin istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Yaşar Erkan İÇEN

2023-07-11 10:56:39