Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Emre yaralandı; kaza anı kamerada
Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE,(Tokat)(DHA)-TOKAT'ta ablasıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emre Erkul (3) yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Tokat'ın Zile ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Himmet Sokak'tan ana caddeye çıkan 60 ADJ 015 plakalı araç sürücüsü H.Y., kaldırımdan ablasıyla yolun karşısına geçerken Emre Erkul´a çarpıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emre, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kameralarından kimliği belirlenen sürücü H.Y., yakalanarak gözaltına alındı. Emre Erkul´un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN
2023-07-11 15:54:00