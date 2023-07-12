Tokat'ta 'kırmızı ışık ihlal' kazası; 4 yaralı
Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)-TOKAT'ta kırmızı ışıkta geçen otomobilin başka bir araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 10.30 saatlerinde TokatSivas kara yolu Çevre Yolu girişinde meydana geldi. Kavşakta kırmızı ışıkta geçen Mehmet Karasu'nun (60) kullandığı 60 NK 277 otomobil, Hüseyin Kara idaresindeki 60 ZA 739 otomobile çarptı. Kazada 2 sürücü ile Eslem Sena Kara (3) ve Gülten Kara (41) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2023-07-12 13:25:46