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        Tokat'ta kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        DHA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 15:43
        Tokat'ta kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE,(Tokat)(DHA)-TOKAT'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Zile Ata Caddesi Müftü Arif Kılıç Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen Tunar Yıldız'ın (43) kullandığı 16 V 5640 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Muzaffer Özçelebi (41) idaresindeki 10 AGA 75 plakalı otomobil çarpıştı. Uyarı direklerine çarpan Özçelebi'nin otomobili, 50 metre sürüklendi. Kazada 2 sürücü ile araçlardaki Emine Seçkin, Enes Özçelebi, Ayşegül Özçelebi, Fatmanur Özçelebi ve Ali Asaf Özçelebi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sevk edildi. Yaralılar, Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN

        2023-07-12 15:42:27

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