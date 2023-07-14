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        Tuğla fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 13:41
        Tuğla fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

        İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, tuğla fabrikasının kurutma bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Üretime hazırlanan 2 bin tuğla kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 10.30 sıralarında, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Vahit Selçuk Caddesi'ndeki, İbrahim Koçhisar'a ait tuğla fabrikasının kurutma bölümünde çıktı. Tuğlaları kurutmak için kullanılan havalandırma makinesinden sıçrayan kıvılcımlar, ahşap malzemelerle temas edince yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarıyla, adrese Erbaa Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Üretim için kurutma bölümüne yerleştirilen 2 bin tuğla kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

        2023-07-14 13:40:35

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